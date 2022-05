La vague de chaleur qui est tombée sur la France depuis un peu plus d’une semaine se poursuit et s’accentue même un peu plus. Ce mercredi 18 mai, le thermomètre devrait grimper jusqu’à 33 degrés entre Rhône et Saône.

Non, nous ne sommes pas au coeur du mois d’août à Lyon, mais bien en plein mois de mai. Depuis un peu plus d’une semaine, une vague de chaleur s’est abattue sur la ville comme sur le reste de la France, mais ce mercredi 18 mai le mercure devrait continuer de grimper et dépasser la barre des 30 degrés. Selon les prévisions de Météo France, 33 degrés sont attendus au maximum ce mercredi, soit un écart de 11 degrés par rapport aux moyennes de saison et pas un nuage ne devrait venir perturber ce grand soleil.

Dans l’après-midi les températures devraient se situer autour de 32 degrés et il ne faudra pas s’attendre à une soirée plus fraîche puisque d’après les prévisions de Météo France il ne fera pas moins de 25 degrés. Une journée pas loin d’être caniculaire alors que pendant la nuit le mercure ne devrait pas redescendre en dessous de 20 degrés. Prudence.