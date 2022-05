Villeurbanne : l'Asvel doit se ressaisir face à Cholet pour rester dans la course

Seulement trois jours après sa défaite à domicile face à Cholet, l'Asvel se déplace ce vendredi pour le compte de la deuxième manche des quarts de finale des play-offs.

Les Villeurbannais auront à cœur de se rattraper ce vendredi 27 mai à Cholet pour la manche 2 des quarts de finale des plays offs. Annoncé favori, l'Asvel s'était incliné face à des Choletais bien préparés (70 - 74). Une rencontre qui semblait à la portée des hommes de TJ Parker qui avaient bien commencé en menant 43 à 32 à la mi-temps.

Les regards sont désormais tournés vers le Maine-et-Loire, où les Rhodaniens devront faire preuve d'orgueil pour continuer à rêver d'un troisième titre de champions de France. Mais attention à ne pas tomber une seconde fois dans le piège tendu par Cholet. À l'aller, les "outsiders" avait contenu la troisième meilleure attaque du championnat, habituée à tourner à plus de 85 points de moyenne. Mais Villeurbanne n'a pas pu aller au-delà de 70 points mardi, un scénario visible seulement deux fois cette saison en Betclic. Il faudra donc faire plus ce vendredi à 20h30.