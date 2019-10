Villeurbanne frappe les trottinettes en libre-service d'une interdiction

Près de Lyon, Villeurbanne a décidé d'interdire le "remisage des trottinettes électriques en libre-service sur ses trottoirs".

Jean-Paul Bret semble vouloir laisser une ultime trace à Villeurbanne pour son dernier mandat après avoir choisi d'interdire les pesticides. Le maire vient de prendre un arrêté pour "interdire, sur les trottoirs et aires piétonnes de la ville, le remisage des trottinettes et des véhicules en libre-service sans station d’attache et mis à disposition à titre onéreux (les trottinettes des particuliers ne sont pas concernées)." Cet arrêté sera applicable au 1er novembre, toute trottinette trouvée sur les trottoirs sera enlevée par les services municipaux et "le contrevenant verbalisé (amende de 1ère classe soit 38 euros par engin)".

Villeurbanne demande aux opérateurs de retirer leurs trottinettes de la ville

Le maire de Villeurbanne regrette "une mobilisation trop limitée des opérateurs" et "une absence de progrès notables (taux d’infraction relatif au stationnement de 36 %)". Par ailleurs, la ville a demandé aux opérateurs de "retirer leurs flottes du territoire jusqu’à l’entrée en vigueur des titres d’occupation du domaine public prévus par la loi d’orientation des mobilités, qui permettra de mieux encadrer la présence de ces engins dans l’espace public". "Si l’arrivée de services de location de trottinettes sans station a suscité depuis douze mois l’adhésion de certains habitants, elle a en effet conduit à une gêne grandissante des autres usagers de l’espace public et tout particulièrement des piétons à mobilité réduite ou en situation de handicap" ajoute la municipalité. En l'état actuel, les opérateurs de location de trottinettes en libre-service ne sont donc plus les bienvenus à Villeurbanne.