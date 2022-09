Rentrée à Lyon : des réductions pour équiper les étudiants

La chaîne Envie Rhône-Alpes, spécialisée dans l'électroménager d'occasion, propose des remises aux étudiants lyonnais jusqu'au 5 octobre pour leur permettre de mieux s'équiper à la rentrée.

Spécialiste de la réparation et du réemploi d'électroménager, le groupe Envie lance une opération de promotion de rentrée pour les étudiants dans ses magasins de Lyon, afin de leur permettre de s'équiper à prix réduits.

Une remise supplémentaire de -10% pour tout achat de gros électroménager et de -15% à partir de trois appareils sera donc accordée sur présentation d’un certificat de scolarité ou d'une carte étudiante. Le réseau Envie propose uniquement des appareils d'occasion (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours et plaques de cuisson, etc.) équivalant jusqu'à 50% moins cher que sur le marché du neuf.

La vie étudiante encore plus chère

Tous les appareils vendus en magasin ont bénéficié d'une remise en état dans les ateliers du groupe, à Villeurbanne et à Saint-Etienne. Ils disposent également d'une garantie d'un an minimum avec une possibilité d’extension à deux ans. L'opération est aussi valable à Saint-Etienne et à Roanne (Loire).

Selon l'enquête annuelle du syndicat étudiant UNEF, le coût de la vie étudiante a augmenté de 5,13% cette année à Lyon, soit 637,92 euros de dépenses supplémentaires à effectuer sur l’année. Ce chiffre place la capitale des Gaulles comme deuxième ville universitaire de province la plus chère pour les étudiants dans l'hexagone.