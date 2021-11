Villeurbanne accueille les 6e rencontres de l’Économie sociale et solidaire

Mardi 23 novembre, les acteurs de l'économie sociale et solidaire vont se réunir au Palais du travail pour des rencontres professionnelles.

La ville de Villeurbanne va rencontrer les associations et entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS). L'ESS désigne toutes les structures qui organisent leur activité autour de l'utilité sociale et la solidarité. Ces 6e rencontres de l'ESS sont réservées aux acteurs du secteur et auront lieu mardi 23 novembre à 17h au Palais du travail de Villeurbanne, place Lazare-Goujon.

"L’objectif de ces rencontres est de faire un point sur l’accompagnement des associations dans leur dimension économique, de faire un état des lieux du développement de l'ESS à Villeurbanne et d’aborder les perspectives pour les années à venir", explique la ville de Villeurbanne. Au printemps prochain, les élus de la commune présenteront leur nouvelle stratégie territoriale de l'ESS.