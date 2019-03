Villes avec la meilleure qualité de vie : où est Lyon dans le classement ?

Comme chaque année, le cabinet Mercer livre son classement des villes offrant la meilleure qualité de vie. Où est Lyon dans ce palmarès 2019 dominé depuis dix ans par Vienne en Autriche ?

En matière de classement de villes, il y a les études fantaisistes, d'autres publicitaires qui sont associées à une marque, puis les incontournables que les métropoles attendent chaque année. Celle du cabinet Mercer sur les villes offrant la meilleure qualité de vie fait partie de cette dernière catégorie.

Pour la dixième année consécutive, Vienne en Autriche, reste la première du classement sur 231 villes. Elle est suivie par Zurich (Suisse), Munich en Allemagne, qui ex aequo avec Vancouver (Canada) et Auckland (Nouvelle-Zélande), on retrouve ensuite Düsseldorf (Allemagne), Francfort (Allemagne), Copenhague (Danemark), Genève (Suisse) et Bâle (Suisse).

La France est absente du top 10, Paris est à la 39e place, Lyon à la 40e, les mêmes positions qu'en 2018. Le classement Mercer se base sur plusieurs indicateurs comme l'environnement, les services de transports en commun, l'éducation, l'immobilier, les loisirs, l'économie, mais aussi le contexte politique et social. Interrogé par l'AFP, Jean-Philippe Sarra, de Mercer France décrypte ce classement des villes Française, elles sont bien notées : "sur les libertés individuelles, la liberté de la presse, mais sont pénalisées sur la stabilité, notamment en raison du risque terroriste, mais aussi du niveau de manifestations par rapport à d’autres villes européennes".