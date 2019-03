Villefranche-sur-Saône : six trains bloqués en gare après un incendie

Un incendie s’est déclenché dans un train transportant des marchandises en gare de Villefranche-sur-Saône cet après-midi. Rapidement maîtrisé par les pompiers, il a cependant bloqué la circulation de plusieurs trains.

Peu après 15 heures, un incendie a été repéré à l’intérieur d’un wagon de marchandises à l’arrêt, situé tout près de la gare de Villefranche-sur-Saône. L’alerte a été donnée, entraînant l’intervention des pompiers. Ces derniers sont parvenus à éteindre l’incendie au bour d’une heure, alors que six trains ont été bloqués. Les lignes Mâcon-Lyon et Roanne-Lyon ont été stoppées, et ont repris progressivement leur service à partir de 17 heures. La SNCF annonce donc plusieurs retards en cette fin d’après-midi, sur les lignes entre Villefranche-sur-Saône et Vienne ainsi que sur Lyon-Roanne et Ambérieu-Lyon.