Villefranche-sur-Saône : deux Gilets jaunes interpellés

Deux individus ont été interpellés par les forces de l’ordre à Villefranche-sur-Saône, où les Gilets jaunes bloquent le péage de l’A6.

Alors qu’ils bloquent encore le péage de l’A6 dans les deux sens depuis ce matin, les Gilets jaunes de Villefranche-sur-Saône ont connu leurs premières interpellations aux alentours de midi. Un premier homme a été interpellé par les forces de l’ordre, puis transféré au commissariat. Selon Le Progrès, il était en possession de gants de combat et d’un masque à gaz. Quelques minutes plus tard, un second homme a lui aussi été interpellé par les forces de l’ordre. Par ailleurs, des jeunes auraient lancé des cailloux sur des Gilets jaunes.