Villefranche : l'activité a repris chez Blédina après l'incident

Après le dégagement d'un nuage de gaz irritant suite à un mélange de deux acides, l'activité a repris chez Blédina à Villefranche-sur-Saône.

Lundi vers 14h30, un mélange de deux acides a entrainé la formation d'un nuage de gaz irritant sur le site de l'usine Blédina à Villefranche-sur-Saône.

Selon Blédina : "un mélange de produits de nettoyage effectué à l’extérieur du bâtiment a provoqué l’émanation d’un nuage de couleur orange visible de l’extérieur". Les pompiers sont rapidement intervenus, tandis qu'aucun salarié n'a été blessé.

Après plusieurs mesures à l'extérieur comme à l'intérieur, l'activité a pu reprendre dès lundi soir sous une forme réduite. De nouvelles mesures ont été effectuées ce mardi matin, sans qu'une éventuelle toxicité ait été relevée selon plusieurs sources.

"Nous procédons actuellement à l’évacuation du contenu de la cuve avec l’aide d’une entreprise spécialisée, sous la supervision des pompiers pour pouvoir reprendre une activité normale dès que possible", précise Blédina, "Aucune fumée ni émanation de substances susceptibles de détériorer la qualité de l’air n’ont été relevées à l’intérieur. La qualité et la sécurité de l’ensemble des matières premières, emballages et produits finis ont été totalement préservées".

Une enquête est actuellement en cours pour comprendre les origines de cet incident.