Vieux Lyon : depuis son balcon, il lance couteau et papiers en feu

En dessous du domicile de l'homme de 46 ans : des clients attablés à la terrasse d'un restaurant.

Par chance, personne n'a été blessé suite à l'inconscience d'un Lyonnais de 46 ans. Ce samedi soir, l'homme a été interpellé à son domicile du 5e arrondissement, rapporte Le Progrès. Il est alors 21h20 rue Bombarde dans le quartier du Vieux Lyon, et les touristes et autres clients du restaurant d'en dessous l'ont échappé belle. À deux pas du palais de justice, l'homme lançait depuis son balcon des papiers auxquels il avait préalablement mis feu. Il aurait également jeté un couteau sur les tables de la terrasse du restaurant situé en dessous de chez lui. Le quadragénaire a finalement fait l'objet d'un rappel à loi. Et pendant sa garde à vue, il n'a pas su expliquer pourquoi il jetait des projectiles dangereux du haut de son balcon. Un précédent peu commun pour entretenir de bonnes relations de voisinage avec un établissement de restauration.