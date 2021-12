Vidéo - Pour Fanny Dubot, maire du 7e, la Guillotière "ne peut pas rester en permanence avec sept cars de CRS"

Fanny Dubot, maire EELV du 7e arrondissement de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono. Elle revient sur la situation du quartier de la Guillotière, en voie d’amélioration.

Fanny Dubot reconnaît que la présence policière renforcée ces derniers jours a permis d’améliorer la situation place Gabriel-Péri après une semaine où la Guillotière a rythmé l’actualité nationale. Pour autant, elle estime que cette réponse ne peut être que temporaire : “la présence policière est importante et a amené du calme, mais on sait tous que cette place ne peut pas rester en permanence avec sept cars de CRS et il faut donc avancer sir les autres sujets comme la propreté, les aménagements et le social”.

Ces aménagements promis par la majorité municipale, comme la piétonnisation, sont aujourd’hui boudés par les participants à la concertation organisée par la Métropole de Lyon. “La frustration, c’est maintenant. L’idée est d’associer les habitants à chaque action proposée”, justifie Fanny Dubot. La maire du 7e arrondissement revient aussi sur une phrase qu’elle avait prononcée et qui avait fait grand bruit. Elle pointait le fait qu’elle ne se sentait pas toujours en sécurité place Gabriel-Péri. “Aujourd’hui, avec la présence policière il y a moins de monde sur la place et on peut y passer plus tranquillement”, explique-t-elle.