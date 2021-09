(Vidéo) Musée des confluences : une nouvelle galerie "comme si vous rentriez dans les réserves du musée"

Cédric Lesec, directeur des relations extérieures du musée des Confluences, est l’invité de 6 minutes chrono. Il présente le nouvel espace d’exposition : la galerie Guimet.

Ce week-end, le musée des Confluences s’est enrichi d’un nouvel espace d’exposition gratuit : la galerie Guimet. Sur 400 m2, l’établissement rend hommage à quelques-uns de ses plus grands donateurs et propose au public : “250 pièces comme si vous rentriez dans les réserves du musée. On va y voir une panthère des neiges, des objets de la Chine d’avant la période communiste, des objets qui sont des témoins de l’histoire de leurs collectionneurs”, explique Cédric Lesec.

L'héritage Guimet

Cédric Lesec revient aussi sur la personnalité d’Henri Guimet qui avait créé le musée Guimet dans le 6e qui est devenu bien plus tard le musée des Confluences : “C’est une figure tutélaire. Un homme issu d’une famille industrielle lyonnaise qui est un immense curieux qui va partir à travers le monde et qui ramener un assez grand nombre d’objets pour fonder un musée qu’il va donner à la ville de Lyon. C’est le point de gravité de cette exposition”. Les grandes pièces de la collection Guimet nouvellement ouvertes sont des coquillages. Au musée des Confluences, les donations représentent 70 % des pièces. “Sans collectionneurs, il n’y a pas de musée”, met en avant Cédric Lesec.