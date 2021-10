(Vidéo) “Laurent Wauquiez a une gestion comptable et pas de vision politique” dénonce l’écologiste Axel Marin

Métropole de Lyon. Axel Marin, coprésident du groupe Les écologistes au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes est l’invité de 6 minutes chrono. Il dénonce l’austérité budgétaire de Laurent Wauquiez.

La gestion financière de la région Auvergne-Rhône-Alpes continue de diviser à l’hôtel de région de la Confluence. La semaine dernière, la collectivité a validé les orientations budgétaires du second mandat de Laurent Wauquiez. Ce dernier, chiffre à l’appui, fait, comme lors de la campagne électorale, de la collectivité qu’il préside la mieux gérée de France. Une assertion qui fait tiquer Axel Marin, coprésident du groupe d’opposition Les Ecologistes : “Laurent Wauquiez a tellement diminué les charges de fonctionnement (…) qu’il s’est dégagé des marges de manoeuvre. Il a même gagné des sous pendant la crise. Il en fait le moins possible pour se donner une bonne note de bon gestionnaire (…) Il a une gestion comptable et pas de vision politique”.

Deux écoles sur la dette

L’élu écologiste dresse un parallèle avec la gestion budgétaire des écologistes qui assument de recourir à l’endettement quand Laurent Wauquiez refuse d’utiliser ce levier : “nous sommes à un moment charnière o nous subissons des crises à répétition et nous avons besoin d’investir pour le futur, pour les transports, la jeunesse et l’enseignant. Le dogme de l’austérité n’est pas la bonne solution pour moi. Il diminue les dépenses quoi qu’il en coute et peu importe si on diminue l’emploi ou si la pollution augmente. Il ne regarde qu’avec la petite lorgnette de la gestion financière”.

Axel Marin revient aussi sur la proposition de Laurent Wauquiez d’aider la ville de Lyon à s’équiper en caméra de vidéosurveillance. “Des caméras on en a déjà plein, ce que nous avons demandé c’est plus d’effectifs de police”, repousse le coprésident du premier groupe d’opposition.