Vers la gratuité des transports en commun dans la Métropole de Lyon ?

Un groupe transpartisan va être constitué à la Métropole de Lyon pour étudier la gratuité des transports en commun.

Bruno Bernard, le président (EELV) de la Métropole de Lyon avait déjà mis son véto sur le projet. Ce sont les élus d'opposition David Kimelfeld puis Nathalie Perrin-Gilbert qui en avaient fait la proposition en décembre dernier. Ces dernières avaient été rejetées par le chef de la Métropole. L'argument : un tarif solidaire pour un plus grand nombre de voyageurs allait être mis en place.

L'élu de la Métropole et président du groupe Sytral Mobilité qui gère les TCL rétropédale. Ce sont nos confrères de Tribune de Lyon qui rapportent que l'élu a accepté d'étudier une nouvelle proposition formulée par des membres de sa majorité.

À l'heure des pannes de métro qui semblent agacer à Lyon, cette décision pourrait en ravir plus d'un. Pour rappel, le Sytral est financé à plus de 29% par les usagers du réseau, 19% par les collectivités et 51% par les entreprises et administrations.