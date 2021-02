Vers de nouvelles mesures à Lyon ? Une réunion prévue cet après-midi à la préfecture

Une réunion entre le préfet du Rhône et d’Auvergne-Rhône-Alpes et les principaux élus locaux va avoir lieu ce vendredi après-midi pour définir la politique sanitaire à adopter dans le Rhône et la Drôme. Deux départements placés en surveillance renforcée, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

En raison de l'évolution de la situation sanitaire dans le département du Rhône et suite aux annonces du gouvernement ce jeudi soir, une réunion va avoir lieu ce vendredi après-midi à 16h30 dans la préfecture du Rhône. Elle réunira les maires de Lyon et Villeurbanne, les présidents de la métropole de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que celui du département.

Selon nos informations, cette réunion est pour le moment consultative et aucune décision ne devrait être prise ce soir concernant les départements du Rhône, mais aussi de la Drôme. Si une annonce devait être faite, elle ne devrait pas avoir lieu avant la semaine prochaine.

Lors de son allocution prononcée ce jeudi soir, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé que 20 départements français étaient placés en surveillance renforcée, dont le Rhône et la Drôme, car la situation sanitaire s'est “dégradée”. Le Premier ministre a par ailleurs demandé aux préfets des départements concernés de concerter les élus locaux et d'envisager “des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque”, où un confinement va être mis en place lors des deux prochains week-ends.

Hier, la mairie de Paris a provoqué de vives réactions en affirmant vouloir demander un confinement pour trois semaines de la capitale. L'exécutif parisien a finalement rétropédalé ce matin.