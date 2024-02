Le chef et président des Toques blanches lyonnaises, Christophe Marguin, a annoncé mettre aux enchères 4 600 menus d'exception à la maison des ventes Millon à Paris le 31 mai prochain.

Christophe Marguin, célèbre chef et président des Toques blanches lyonnaises, a annoncé qu'il mettrait en vente aux enchères plus de 4 000 menus présidentiels, royaux et impériaux le 31 mai à la maison de ventes Millon à Paris. Pour ce chef grand collectionneur, cela représente "40 ans de [sa] vie."

Lyon Capitale : Pourquoi avez-vous décidé de vous séparer d'une partie de votre collection ?

Christophe Marguin : Parce que j'ai deux fils qui ne sont pas du tout collectionneurs, et quand on est collectionneur, on a plus envie que les choses continuent à être entre les mains d'autres collectionneurs, que si un jour, il m'arrive quelque chose que mes fils les mettent à la poubelle. C'est une partie de l'histoire de France à travers cette collection, et j'ai la chance d'avoir des menus d'exception au milieu, et c'est une chose qu'il fallait, je pense, continuer à faire vivre.

LC : Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette collection ?

Christophe Marguin : C'est 40 ans de ma vie. C’est 40 ans de collection. C’est une passion d'aller chiner et de trouver les pièces qui manquent. Et puis, surtout, j'ai appris une partie d'histoire de France à travers cette collection. À chaque fois que le président invite quelqu’un, je dis toujours: il n'a pas le temps de s'amuser et de manger avec ses copains. Il est toujours avec des gens pour travailler. On peut recevoir aussi bien des grands chefs d’entreprise, des artistes pour protéger la culture et surtout, des chefs d'État du monde entier où, là, il y a des marchés importants qui seront négociés à un moment ou un autre. C'est toujours intéressant. J'ai les menus de pratiquement tous les dictateurs des cinq dernières années qui sont venus manger à l’Élysée.

LC : Vous avez quelques exemples de personnalités ?

Christophe Marguin : J'ai l'empereur du Japon. Il n'y a pas d'autre empire dans le monde. J'ai aussi une très grosse partie des menus de la Reine d'Angleterre qui, pendant 50 ans, est venue de nombreuses fois en France, mais également certains menus des fois où les présidents de la République sont allés à Buckingham.

LC : Vous mettez en vente 4 600 menus, en avez-vous d’autres ?

Christophe Marguin : Il m'en reste encore quelques-uns. J'en ai quelques-uns dans le restaurant qui sont encadrés. J'en ai une dizaine d'encadrés signés, aussi bien par le président Macron, que le président Hollande, Sarkozy. J’en ai également de Chirac et Mitterand. Ce sont des pièces de collection puisqu’ils sont signés souvent à mon nom.

LC : Qu’allez-vous faire de l’argent récolté ? Est-ce que, par exemple, vous allez vous en servir pour la campagne municipale qui arrive ?

Christophe Marguin : Non. Quand on est collectionneur, on est collectionneur. Je vais sûrement recommencer une nouvelle collection, mais je ne sais pas encore quoi, parce que j'ai plein de collections en cours et c'est une passion. Je pense que je vais acheter des choses différentes dans d’autres collections.

