Deux hommes interpellés à Feyzin pour une série de vols de motos

La police nationale a arrêté vendredi dernier les auteurs présumés d'une série de vols de motos commis dans l'Ain.

Alors qu'ils venaient de commettre plusieurs vols par effraction dans des garages, deux hommes ont été interpellé vendredi 9 janvier à Feyzin. Ils se trouvaient à proximité d'un box leur appartenant, lequel contenait leur butin. Ainsi, les malfaiteurs de 39 et 48 ans sont suspectés d'avoir commis une série de vols dans le département de l'Ain.

La police découvre deux motos et un vélo électrique

Déjà connus par la police, les deux hommes étaient recherchés depuis près d'un mois. Lors de la fouille du box, les agents de police ont découvert deux motos volées et une imprimante pour plaques d'immatriculation. Ils ont également inspecté le véhicule utilitaire avec lequel les suspects transportaient leur butin. Des roues, un vélo électrique et divers objets y étaient cachés.

Les suspects ont donc été placés en garde à vue et les véhicules dérobés remis à leurs propriétaires. Lors de leurs auditions, les hommes ont reconnu la majorité des faits qui leur sont reprochés. Placés en détention provisoire ce lundi, ils seront jugés pour association de malfaiteurs et vol et recel en bande organisée.

