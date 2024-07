Vénissieux : un homme interpellé pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui

Illustration police nationale. (Photo by Lou Benoist / AFP)

Un jeune homme a été interpellé ce lundi 1er juillet pour "refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui" à Villeurbanne.

Les faits se sont déroulés ce lundi 1er juillet, à 19 h 55, lorsque les policiers décidaient de procéder au contrôle d'un véhicule les dépassant par la droite sur le périphérique Laurent Bonnevay en direction du Sud, et à une "vitesse excessive", selon un communiqué de la police nationale. À bord de ce véhicule de grosse cylindré, quatre individus étaient présents.

Refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui

La police nationale explique que le conducteur a refusé d'obtempérer, circulant "à plus de 180 km/h ne respectant pas la limitation de vitesse de 70 km/h et prenait des risques dans sa fuite". Il a finalement été ralenti par le flux de circulation, permettant aux policiers de procéder aux interpellations. Le conducteur, un jeune homme âgé de vingt ans et défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue. Il a reconnu la vitesse excessive mais a nié le refus d'obtempérer.

Il a été présenté ce mercredi 3 juillet au parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate, et les trois passagers également présents à bord du véhicules ont été relâchés, "aucune charge ne pouvant être retenue contre eux", précise la police nationale.

