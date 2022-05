Vénissieux organise la fête du sport et de la jeunesse samedi 4 juin

Le samedi 4 juin, de 14 à 18 heures, se tiendra la fête du sport et de la jeunesse. Au programme, animations et initiations tout au long de l'après-midi.

La Ville de Vénissieux organise samedi 4 juin un après-midi consacré à la fête du sport et de la jeunesse. De 14 à 18h, vous pourrez venir au Stade Laurent Gerin pour quelques heures d'animations et d'initiations avec les clubs sportifs et la direction des sports et de la jeunesse de la commune.

L'occasion de s'initier à plusieurs sports

Plusieurs associations présenteront leurs activités sous forme de démonstration : aïkido, tennis, handisport, kajukenbo, échecs, karaté, rugby, boxe française, escrime, football, handball, basketball, judo et bien d'autres. Pour les enfants à partir de 3 ans, des espaces dédiés à des animations verront le jour (parcours zoo gonflable, kart à pédales, tir-à-l'arc, draisienne, parcours ninja ou encore carabine laser).

Les conseil municipal des enfants prévoit aussi un jeu sur la citoyenneté. Une activité danse, mais également des ateliers calligraphie, maquillage et premiers secours sont prévus. Une buvette sera disponible sur place.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce lien.