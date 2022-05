@Morgane Tajan, Cyrielle Darde, Emily Parra et Garance Massol championnes de France 2022 pour la Société d’Escrime de Lyon

Ce week-end se déroulait les championnats de France junior (M20) à Nantes pour la Société d'escrime de Lyon. Les Lyonnais et Lyonnaises sont repartis avec un titre par équipe, une médaille d'argent et une de bronze.

Nantes accueillait samedi 28 et dimanche 29 mai le championnat de France junior d'escrime (M20). La Société d'escrime de Lyon participait à cet événement, et le club lyonnais n'est pas reparti les mains vides. Tout en haut de l'affiche, l'équipe féminine N1 composée de Morgane Tajan, Cyrielle Darde, Emily Parra et Garance Massol, qui a remporté le titre de championne de France 2022.

Une médaille d'argent par équipe, et une en bronze en individuel

A noter aussi la médaille d'argent du groupe masculin N1 avec d'Adrien Spichiger, Antoine Spichiger, Thibault Guillemin et Gautier Lardy. Enfin, Cyrielle Darde a aussi été récompensée en individuel avec une 3e place et donc une médaille de bronze. Fanny Bullier et Emily Parra ont terminé dans le top 8 du tournoi.

Chez les garçons en revanche, déception dans l'épreuve individuelle avec aucun figurant dans les 8 premières places de la compétition (10e, 13e, 18e, 23e).