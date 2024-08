Vaulx-en-Velin : un homme de 84 ans disparaît, sa petite fille donne l’alerte

Rasim Basic, un homme de 84 ans a disparu depuis le 18 août dernier à Vaulx-en-Velin. Sur les réseaux sociaux, sa petite fille donne l’alerte.

Depuis le 18 août dernier, Rasim Basic, un homme de 84 ans n’a plus donné aucun signe de vie. L’homme serait parti se promener aux alentour de 16 heures à Vaulx-en-Velin et n’aurait plus donné de nouvelle depuis. L’homme mesure 1m77 et pèse environ 70 kilos. Sur les réseaux sociaux, sa petite fille donne l’alerte. "Mon grand père a disparu dimanche 18 août vers 16h à Vaulx-en-Velin près de Lyon. Il ne parle pas très bien français si vous l’avez croisé ces derniers jours merci de me contacter." La jeune femme assure que son grand-père "a sûrement dû tomber car il souffre de troubles cognitifs."

Selon une information de BFM Lyon, la dernière fois que Rasim Basic a été vu, il portait un pull gris, un bermuda et des baskets. Des battues auraient été menées depuis dimanche soir. La disparition inquiétante aurait été également renvoyée vers le commissariat de police de Vaulx-en-Velin.