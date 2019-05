Vaulx-en-Velin : la grève contre la loi Blanquer continue

Les parents d'élève et professeurs des établissements scolaires de Vaulx-en-Velin vont poursuivre leur grève entamée le 29 avril dernier. Une journée d'action est prévue ce vendredi dans la ville.

En grève depuis le 29 avril dernier, les parents d'élèves et enseignants mobilisés ont décidé de poursuivre leur mouvement. Réunis jeudi en assemblée générale, dans la foulée de la manifestation de la fonction publique qui avait lieu à Lyon, ils ont fait le choix de mettre en place une journée d'action à Vaulx-en-Velin ce vendredi dans les établissements de la ville. “Les parents d'élèves, soutenus par la FCPE, organiseront des opérations "école morte" et des concerts de bruits devant les écoles primaires et maternelles de la ville. De leur côté, les enseignants grévistes présenteront la saynète de l'enterrement de l'école publique place Lazare Goujon à partir de 12h”, ont-ils déclaré dans un communiqué. Ensuite, ils se joindront au pique-nique revendicatif appelé par le collectif de Villeurbanne.

Les professeurs et parents d'élève critiquent notamment “la possible fusion des écoles et collèges, la remise en cause de la maternelle avec les jardins d’enfants, le devoir de réserve imposé aux enseignants, la possibilité laissée à des assistants d’éducation de faire classe à la place des enseignants, la mutualisation-diminution de l’aide aux élèves en situation de handicap”.

Jeudi, dans l'académie de Lyon, on comptait 22,1 % de grévistes dans le 1er degré et 10,7 % dans le 2nd degré.