Lyon : journée de grève de la fonction publique ce jeudi 9 mai

La manifestation contre le projet de loi de transformation de la fonction publique et contre le projet de loi Blanquer aura lieu à 10h place Bellecour à Lyon.

Neuf syndicats ont appelé à une grève de la fonction publique ce jeudi 9 mai partout en France. À Lyon, la manifestation aura lieu à Bellecour à partir de 10h. Ce mouvement sera composé de nombreux professeurs, notamment dans l'Est lyonnais, qui se mobilisent depuis plusieurs semaines contre le projet de loi Blanquer. À Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Rillieux, Bron, Caluire, Saint-Priest, Givors, Oullins, Pierre-Bénite, Feyzin, et dans de nombreuses autres villes de la métropole lyonnaise, des établissements seront fermés.

Les professeurs critiquent “la possible fusion des écoles et collèges, la remise en cause de la maternelle avec les jardins d’enfants, le devoir de réserve imposé aux enseignants, la possibilité laissée à des assistants d’éducation de faire classe à la place des enseignants, la mutualisation-diminution de l’aide aux élèves en situation de handicap”.

Les personnels de l'éducation nationale seront aussi accompagnés par les douaniers qui après leur manifestation du 25 avril à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ont décidé de rejoindre le mouvement national ce jeudi. Eux aussi demandent l’abandon du projet de transformation de la fonction publique ainsi qu'une “nette amélioration” de leurs conditions de travail et “une forte augmentation” de leur pouvoir d'achat “miné par plus d’une dizaine d’années d’austérité”.

La dernière manifestation du premier mai avait réuni au moins 6500 personnes à Lyon mercredi dernier.