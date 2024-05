Vaulx-en-Velin : il s’introduit dans une fourrière et menace un employé avec un couteau 

Le 21 mai, un SDF d’une cinquantaine d’années a été arrêté après s’être introduit à la fourrière municipale de Vaulx-en-Velin et avoir menacé un employé avec un couteau.

Les faits se sont déroulés le 21 mai dernier alors que la police était appelée par les employés de la fourrière municipale de Vaulx-en-Velin après qu’ils ont attrapé un voleur sur le site. L’homme avait réussi à escalader le portail "avec l’intention de dérober des accessoires sur les véhicules", précise le parquet de Lyon, avant de menacer l’employé qui le découvrait sur les lieux.

Déjà plusieurs plaintes déposées contre le suspect

Arrivée sur place, la police trouvait sur le suspect, un SDF d’une cinquantaine d’années, les clés d’un véhicule dérobées deux jours plus tôt dans cette même fourrière. Il était interpellé et placé en garde à vue. Le responsable du site et les employés ont porté plainte pour dégradations et menaces.

L’enquete permettait de révéler que plusieurs plaintes avaient déjà été déposées contre le suspect et de confirmer sa présence sur les lieux et les faits qui lui étaient reprochés. Lors de sa garde à vue, il reconnaissait les dégradations, mais niait les menaces avec le couteau. Il a été présenté au parquet de Lyon ce jeudi 23 mai en vue d’une comparution immédiate.

