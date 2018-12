Vanessa Graci, créatrice de biscuits

Vanessa Graci et quelques biscuits de sa marque, Hello Blush © Tim Douet (montage LC)

Chez Hello Blush, on joue avec les sens. Au plaisir de la gourmandise s’associe le délice des formes et des couleurs. Sablés nappés d’un glaçage au sucre, les biscuits Hello Blush rencontrent un franc succès. Depuis un an, l’ancienne infographiste Vanessa Graci expérimente en cuisine les douceurs de votre imagination. Notre créatrice du mois.

Il vous reste 73 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Il était une fois un petit renard… Pour la naissance de son deuxième fils, Vanessa Graci a l’idée d’accompagner les faire-part d’un petit sablé glacé à l’effigie du renard. Franc succès. Infographiste multimédia de formation, la jeune maman décide de quitter cette voie pour se lancer dans la création : papeterie, couture, mais aussi biscuits, Vanessa Graci veut faire quelque chose de ses mains. Il faudra attendre octobre 2017 pour que naisse la marque Hello Blush, dédiée aux biscuits glacés et personnalisés. “Il fallait être raisonnable. Contrairement à la couture, je n’avais pas beaucoup de concurrence avec les biscuits”, commente la créatrice. Elle imagine alors et dessine tous ses moules et pochoirs, qu’elle fait fabriquer à l’imprimante 3D. Le reste, la pâtissière autodidacte s’en charge de A à Z.