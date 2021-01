Vague de froid dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi

Météo France annonce un lundi 11 janvier glacial dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Certains départements de la région sont même classés en alerte jaune en raison de températures particulièrement basses.

Les bonnets et les écharpes seront de rigueur ce lundi 11 janvier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des températures glaciales sont attendues en particulier dans le Cantal et la Haute-Savoie. Les deux départements ont été classés en vigilance jaune pour grand froid par Météo France, au moins jusqu'à demain matin. Et pour cause. A Aurillac, il fait -8°C ce matin et le mercure ne dépassera pas les 0°C de la journée. Même constat à Annecy, où les températures resteront négatives, oscillant entre -4°C et 0°C.

A Lyon, il fera froid aussi. Les températures quitteront malgré tout les valeurs négatives de ce lundi matin pour atteindre 2°C en milieu d'après-midi. Cette nuit, le mercure retombera sous la barre des 0°C jusqu'à demain après-midi.

Malgré ces températures froides, Météo France met aussi en garde contre des risques d'avalanches en Isère et en Savoie. La prudence est de mise ce lundi pour celles et ceux qui auraient décidé de se lancer dans une excursion en raquettes ou en skis de randonnée.