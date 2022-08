Pour ce dernier samedi du mois d'août, le soleil, entrecoupé par des éclaircies, sera au rendez-vous dans le ciel de Lyon.

En ce 27 août, "éclaircies" sera le maître-mot pour décrire le ciel lyonnais. Les nuages se mélangeront avec le soleil, et ce petit jeu durera toute la journée. Il fera entre 20 et 28 degrés au plus chaud de l'après-midi (de 15h à 18h).

Le vent soufflera à 15 km/h en provenance du Nord. La qualité de l'air sera dégradée ce samedi au-dessus de Lyon.