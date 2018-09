"Ushuaïa by UTMB" : un ultra-trail au parfum de bout du monde

Après Oman by UTMB (péninsule d'Arabie), Gaoligong by UTMB (Chine), c'est en Amérique du Sud, à Ushuaïa, la ville la plus australe du monde que l'UTMB crée une troisième filiale.

L'Argentine est à ce jour le pays sud-américain le mieux représenté sur l’UTMB Mont-Blanc (106 coureurs). Dès lors, quoi de plus légitime que d'organiser le premier événement "by UTMB" sud-américain dans ce pays.

En août 2017, Catherine Poletti, la grande organisatrice de l'UTMB, avait confié à Lyon Capitale le développement de la marque : "il y aura deux niveaux : soit "by UTMB", soit "UTMB XX" selon le continent. On se donne la possibilité d'accorder 5 labels "by UTMB" par continent. Après cette première étape et selon des critères de qualité plus importants, le meilleur événement de chaque "continent pourra, s'il le souhaite, accéder au niveau UTMB. L'Europe est évidemment sacralisée avec l'UTMB Mont-Blanc qui restera la "locomotive". Mais il n'y aura pas plus de coureurs sur chaque course car on est au sommet de ce que chacune peut absorber. Et le but n'est pas que les coureurs se retrouvent dans des embouteillages sur les sentiers, cela gâcherait leur expérience et aussi les sentiers et le magnifique environnement dans lequel ils évoluent. Le maître-mot de l'UTMB est l'émotion positive, et ce que nous souhaitons le plus est d'offrir à chacun qu'il soit coureur, ami, bénévole, partenaire, média... une expérience personnelle inoubliable, qui pour beaucoup est gravée dans la mémoire comme un nouveau départ."

C'est donc fidèle à ses ambitions en matière de développement aux quatre coins du monde que l'équipe d'UTMB International vient d’officialiser la création d’un nouvel événement exceptionnel, Ushuaïa by UTMB, en partenariat avec le promoteur South American Sports Company, la province de Terre de Feu et le gouvernement argentin.

Forêts subantarctiques

A l’occasion de la première édition d'Ushuaïa by UTMB, du 5 au 7 avril 2019, les coureurs découvriront des parcours sauvages au travers de la Terre de Feu, province située à l'extrême sud de la Patagonie argentine. Plusieurs distances seront proposées dont un parcours de 130 km et 7700 mètres de dénivelé positif. Les parcours exigeants évolueront dans la quasi-totalité des terrains rêvés par les trailers du monde entier - forêts subantarctiques, glaciers, lagunes, crêtes et rivières ‐ dans un environnement parfois extrême et réputé pour ses journées "4 saisons".

Bénéficiant de la présence d’un aéroport permettant de relier Buenos Aires en trois heures, la ville d’Ushuaia accueillera les départs et arrivées, ainsi que l’ensemble des festivités. Ville la plus australe au monde, capitale de la province de Terre de Feu, Ushuaïa est située au bord du Beagle Channel, qui relie l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique.

L'ouverture des inscriptions Ushuaïa by UTMB est prévue en octobre 2018.

Pour Gustavo Santos, ministre du tourisme de la République Argentine :"des événements sportifs majeurs et internationaux tels qu'Ushuaïa by UTMB représentent d'excellentes opportunités pour la promotion internationale de nos destinations touristiques. Les images de nos paysages magnifiques sont diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux, et en même temps les coureurs deviennent nos ambassadeurs touristiques quand ils rentrent dans leurs pays. De surcroit, un tel évènement contribue directement et indirectement à la création de vrais emplois durables."

Pour Rémi Duchemin, directeur général d’UTMB International, "présent depuis mars dernier en Chine, dès novembre prochain au Sultanat d'Oman, puis en Terre de Feu en avril 2019, UTMB International est fidèle à sa promesse - faire rêver en proposant des voyages vers des destinations d'exception, tout en garantissant des organisations aux standards les plus élevés. Et quelle excitation de pouvoir organiser un magnifique ultra, là où de grandes et belles montagnes au style alpin viennent plonger dans une eau mêlant Pacifique et Atlantique, là où le bout du monde n’est pas un simple argument marketing, là où aucun autre événement sportif international n’a mis les pieds précédemment. Après les montagnes chinoises du Gaoligong et celles du Hajar à Oman, on parle ici d’Ushuaïa et de la Terre de Feu, des noms devenus mythiques pour de bonnes raisons. Prenez une carte et quittez Ushuaïa par l’Est ou par l’Ouest, la prochaine terre rencontrée sera Ushuaïa !”