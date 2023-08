Une vingtaines d’hectares détruits par un incendie dans le Beaujolais

Jeudi après-midi, un violent incendie à détruit une vingtaine d’hectares, une maison et blessé deux pompiers à Bully, dans le Beaujolais, avant d’être éteint.

Un vent chaud, des températures caniculaires avoisinant les 40°c, un sol asséché par la sécheresse, jeudi toutes les conditions étaient réunies pour favoriser le départ de feux d’ampleur dans le département du Rhône. Cela n’a pas manqué. En milieu d’après-midi, un important incendie s’est déclaré en pleine campagne, à Bully, dans le Beaujolais.

Près de 200 pompiers mobilisés

L’intervention de près de 200 pompiers, de plus de 70 engins, de trois hélicoptères et d’une trentaine de gendarmes, aura été nécessaire pour contenir le feu courant à travers les champs, attisé par le vent. Bien aidés par les habitants et les agriculteurs du coin, comme le rapportent nos confrères du Progrès, les soldats du feu ont finalement réussi à circonscrire l’incendie en début de soirée, peu après 19 heures. Au total, celui-ci aura ravagé une vingtaine d’hectares, détruit une maison dont les occupants étaient absents et blessé deux sapeurs-pompiers, rapporte la préfecture du Rhône.

L'intervention rapide et massive du @SDMIS69 a permis de fixer le feu malgré une propagation rapide en raison du vent et l'incendie d'une maison.



A la demande de la Préfète F. BUCCIO, le sous-préfet J. J. BOYER s'est rendu au Poste de Commandement pour superviser les opérations. https://t.co/T9oYdgjHyq pic.twitter.com/iFtzBCltLs — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 24, 2023

Une opération d’ampleur pour les sapeurs-pompiers du Rhône, qui intervient alors que le ministre de l’intérieur a annoncé jeudi débloquer 1,23 millions d‘euros pour renforcer les moyens du SDMIS dans la lutte contre les feux de forêt dans le Rhône. Cette subvention doit permettre l'achat de 11 véhicules de lutte contre les feux.