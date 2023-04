Afin d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées par l’épilepsie, l’institut La Teppe organise une vente aux enchères de grands vins de la Vallée du Rhône pour financer des projets novateurs.

Pour essayer de faire avancer les progrès de la médecine en matière d’épilepsie, l’institut La Teppe situé à Tain l’Hermitage dans la Vallée du Rhône va organiser un événement mettant en avant un nectar du territoire : le vin. Le 4 mai prochain, grâce à la mobilisation des viticulteurs de la région, une vente aux enchères de grands vins se tiendra en ligne et en présentiel.

Les bénéfices de la vente seront reversés à l’institut pour financer l’innovation dans le domaine de l’épilepsie. Plus précisément, les fonds collectés vont soutenir une étude clinique sur la signature olfactive des crises d’épilepsie, destinée à étudier la détection des crises par l’odorat d’un chien.

Trouver une "solution préventive"

Aujourd’hui, l’épilepsie touche pas moins de 600 000 personnes en France et plus de 50 millions dans le monde. En dépit des traitements médicamenteux, près d'un tiers des patients continuent d'être affectés par des crises liées à cette maladie neurologique. En partant de ce constat, l’unité de recherche clinique de La Teppe dirigée par le Docteur Patrick Latour "essaye de mieux comprendre l’épilepsie et ses troubles associés afin de trouver des solutions préventives".

