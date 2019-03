Une "Urgence Sein" pour accélérer les procédures de dépistage du cancer

Les Hospices Civiles de Lyon annoncent une "Urgence Sein" afin réduire les temps d’attente avant une consultation de dépistage.

Les Hospices Civils de Lyon lancent un dispositif "Urgence Sein", afin de prévenir les risques de cancer du sein et "pour apporter une réponse rapide aux femmes et limiter l’angoisse liée au délai de réalisation d’examens et à l’attente des résultats" précise le communiqué.

Ce dispositif comprend :