A quelques jours de la rentrée scolaire, la Ville de Lyon a présenté l'un de ses projets en cours pour rénover son patrimoine scolaire et accélérer son adaptation au changement climatique. L'école Diderot, située dans le 5e arrondissement, va être réhabilitée pour un montant global de 8,7 millions d'euros.

C'est une rénovation et une réhabilitation qui devrait prendre fin l'été prochain. L'école Diderot, située dans le 5e arrondissement de Lyon, a bénéficié, dans le cadre du Plan Climat et de la démarche Lyon 2030, d'un large programme de réhabilitation. Ce chantier, débuté à l'été 2023 coûtera à la Ville un total de 8,7 millions d'euros en faisant ainsi "le plus grand chantier de réhabilitation jamais fait pour la Ville de Lyon" se félicite Grégory Doucet, maire de la commune, qui présentait ce mardi 27 août ce projet encore en cours.

"Cette école avait plus de 50 ans et était vraiment dans son jus" explique Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué à la transition écologique et au patrimoine. "Les différents bâtiments présentaient de nombreux problèmes, les professeurs ne pouvaient plus ouvrir les fenêtres des classes de peur qu'elles leur restent entre les mains. Il a donc été décidé de rénover entièrement le groupe scolaire" poursuit l'adjoint.

Une réduction de 55% de la consommation d'énergie

Les travaux qui devraient prendre fin en août 2025 ont notamment pour but la "réduction des consommations d'énergie et l'amélioration du confort en toutes saisons" détaille le maire écologiste de Lyon. Isolation des bâtiments, création d'un brise-soleil végétal pour l'un des bâtis exposé plein sud, modernisation de l'aération à l'intérieur des salles de classe, réfection totale des sanitaires ou encore mise en accessibilité du site… "On a cette volonté d'adapter notre patrimoine scolaire aux nouvelles conditions climatiques tout en améliorant les conditions d'accueil des enfants" complète Grégory Doucet.

Une fois les travaux finis, la Ville espère réduire de 55% la consommation d'énergie des différents bâtiments sur sept ans.

14 écoles concernées par des travaux

"La difficulté de ces travaux c'est qu'ils ont lieu en site occupé" reprend Stéphanie Leger, adjointe au maire déléguée à l'éducation. "Nous avons dû, depuis le début de la rénovation, mettre en place des circuits d'informations à destination des parents et de la communauté éducative et adapter les travaux pour déranger le moins possible le bon déroulement des classes".

Au total, plus de 321 millions d'euros sont dédiés sur la mandature actuelle à l'éducation et 14 écoles sont concernées cette année par des travaux pour une somme avoisinant les 70 millions d'euros. "Nous avons fait un effort sans précédent dans le secteur de l'éducation" se félicite le maire de Lyon. "Nous n'arriverons certainement pas à tout faire sur cette mandature car les besoins sont gigantesques mais on rattrape petit à petit le retard d'entretien de notre patrimoine scolaire" conclut Grégory Doucet.