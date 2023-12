Une nocturne gratuite en hommage à Elliott Erwitt à la Sucrière

New York City, États-Unis, 1974 © Elliott Erwitt

Organisée jusqu’au 17 mars 2024, la rétrospective du travail d’Elliott Erwitt à la Sucrière sera ouverte gratuitement jeudi soir pour rendre hommage au photographe décédé le 29 novembre.

Le 29 novembre 2023, Eliott Erwitt, l’un des photographes les plus drôles des XXe et XXIe siècles s’est éteint à l’âge de 95 ans. Hasard du calendrier, depuis le 21 octobre et jusqu’au 17 mars la Sucrière, dans le 2e arrondissement de Lyon, accueille une grande rétrospective du travail réalisé par ce collaborateur de l’agence Magnum né à Paris en 1928.

De 17 à 19 heures

Pour lui rendre hommage, celle-ci sera ouverte gratuitement et de manière exceptionnelle jeudi 7 décembre de 17 à 19 heures. L’occasion de découvrir ses célèbres photos mettant en scène les chiens et leur maître ou encore ses clichés publicitaires, de rue et d’architectures.

L’exposition est habituellement ouverte de 10 à 17 heures, du mardi au vendredi et le week-end de 10 à 18 heures, au tarif de 16,50 € pour les plus de 26 ans.

