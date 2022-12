Une messe en l'honneur de Benoît XVI à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon

Suite à la disparition de Benoît XVI, l'Eglise Lyonnaise est en deuil, une messe est organisée mardi 3 janvier à Saint-Jean-Baptiste de Lyon.

Monseigneur Olivier de Germay archevêque de Lyon a tenu à rendre hommage à celui qui a été pape entre 2005 et 2013. "J’ai eu la chance de vivre une visite ad limina avec lui en 2013, quelques mois avant sa renonciation. Je conserve le souvenir d’un serviteur humble et fidèle, un des plus grands théologiens de notre temps", déclare-t-il.

Une messe sera célébrée en sa mémoire mardi 3 janvier en présence de l’archevêque de Lyon à 19h en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Ce soir, quelques mots seront dits pour lui dans plusieurs églises du diocèse.

Lire aussi : Disparition de Benoît XVI le pape mal-aimé de Lyon