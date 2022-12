Lyon : où passer la soirée du 31 ?

Rien de prévu encore pour terminer cette année 2022 ? Voilà une sélection de lieux et d’activités à faire pour le 31 décembre.

Pour les plus classiques, le restaurant reste une bonne option. Terminer l’année avec un bon repas avec sa famille ou entre amis. Problème, pour réussir à réserver le soir du 31, c’est un vrai parcours du combattant. Les plus prévoyants s’y sont pris quelques semaines à l’avance déjà. Pour les retardataires, il reste les traiteurs déjà pris d’assaut ou les services de livraison à domicile pour passer le réveillon à la maison.

Et après manger, on fait quoi ?

Après un repas, dehors ou à la maison, pourquoi ne pas sortir ? Boire un verre, danser, chanter… Bref, se défouler une dernière fois avant 2023.

Pour cela, plusieurs soirées sont organisées à Lyon. Entrée libre, soirée privée, il y en a pour tous les goûts. Par exemple, finir l’année à la Maison M dans le 1er arrondissement de Lyon. Au programme, cocktails sur un DJ set de Morriphone.

Autre salle, autre ambiance, le Hard Rock Café dans le 2e arrondissement ouvre ses portes pour une soirée dansante à partir de 00 h 30. Prix de l’entrée : 39 €.

Terminer en tranquillité

Pour ceux qui souhaitent terminer l’année dans la tranquillité ou en famille plusieurs solutions peuvent s’offrir. D’abord, pour passer la fin de l'année entre amis ou avec des enfants, le nouveau bar à jeu du 1er arrondissement Yakapiocher organise sa soirée nouvel an avec menus spéciaux, jeux d’ambiance et karaoké. De 18h à 21h la soirée est dédiée aux plus jeunes.

Pour les plus “geek”, le Meltdown Lyon organise une soirée “champagne et bonne ambiance”, les tenues de gala sont de mise.