Une mère poursuivie pour meurtre après la mort de ses bébés en Haute-Savoie

Hospitalisée après la découverte de ses deux bébés morts dans son appartement de Rumilly, en Haute-Savoie, une femme de 35 ans est désormais poursuivie pour meurtre. Elle a été écrouée.

La macabre découverte avait eu lieu le dimanche 1er janvier dans un appartement de la commune de Rumilly, en Haute-Savoie. Alertés par la mère de famille qui leur avait confié au téléphone avoir des intentions suicidaires, les secours avaient découvert les corps sans vie de deux bébés à l’intérieur de son logement.

Lire aussi : Les corps de deux bébés découverts dans un appartement de Haute-Savoie

Nés en 2020 et 2021, les enfants emmaillotés se trouvaient à l’intérieur d’une valise. D’après les informations rapportées par l’AFP, l’autopsie n'a pas permis de déterminer la date et la cause des décès des nourrissons et des analyses complémentaires sont en cours, selon le parquet d’Annecy.

La mère conteste "les avoir tués"

Interpellée et hospitalisée sous contrainte après la découverte des corps, la mère a reconnu à sa sortie de l’hôpital avoir "donné naissance à deux reprises à des enfants qui sont décédés très rapidement après leur naissance dans des circonstances qu'elle ne peut expliquer. Elle indique avoir découvert ses grossesses au moment de l’accouchement", précise la procureure d’Annecy Line Bonnet. La jeune femme conteste cependant "les avoir tués".

Présentée à un juge d’instruction samedi, elle a été mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans et placée en détention provisoire.