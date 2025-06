Une marche de "sursaut républicain pour la paix" ce lundi à Villeurbanne 

Après qu’un homme a brulé un Coran dans la mosquée Errahma, une marche de solidarité et de paix est organisée ce lundi 9 juin à Villeurbanne.

C’est un appel fraternel et solidaire pour tous les croyants et toutes les confessions. Après qu’un homme a brulé un Coran la semaine dernière dans la mosquée Errahma, à Villeurbanne, une marche "sursaut républicain pour la paix" est organisée ce lundi 9 juin à Villeurbanne.

À l’initiative de plusieurs représentants de culte dont le frère Etienne du couvent du saint nom de Jésus à Lyon, le rabbin Daniela Touati de la synagogue Keren Or et Nabil Bouslama de la mosquée Errahma de Villeurbanne, la marche partira à 18h30 de l’église de la Sainte Madeleine, place Wilson à Villeurbanne, passera par la synagogue Keren Or et la mosquée Errahma.

"Nous sommes un seul peuple, divers mais uni par les valeurs de la République"

Une marche pour appeler à un "sursaut républicain, fraternel et solidaire", comme l’indiquent les organisateurs dans leur communiqué. "Nous marcherons ensemble, citoyens unis dans la diversité, jusqu’à l’hôtel de ville de Villeurbanne, pour affirmer notre volonté commune de vivre ensemble, dans le respect et la fraternité." Ils ajoutent : "Ce moment se veut ouvert, fraternel et pacifique. Il permettra des échanges, des rencontres, des discussions mais surtout, il sera un acte collectif de cohésion sociale et de refus des replis."

Les organisateurs souhaitent avant tout rappeler que "nous sommes un seul peuple, divers mais uni par les valeurs de la République" en affirmant "notre unité en tant que citoyens engagés pour la paix et le respect mutuel." Ils concluent : "Cette marche est une main tendue. Elle ne se lève contre personne, mais pour tous. Elle est une invitation à marcher ensemble, pour faire vivre ce qui nous unit plus fort que ce qui nous divise."

Lire aussi : Villeurbanne : l'homme accusé d'avoir brûlé un Coran sera jugé fin juillet