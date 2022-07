Une journée "rouge" sur la route des vacances au départ de Lyon

Le trafic s’annonce encore compliqué ce week-end sur les autoroutes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au départ de Lyon en raison des vacances. La journée de ce vendredi est classée rouge par Bison Futé.

Il y aura encore beaucoup de monde sur les routes de la région ce vendredi 22 juillet au départ de Lyon. Les vacanciers vont devoir prendre leur mal en patience s’ils souhaitent rejoindre le sud de la France en passant ou en partant de Lyon.

Bison futé a placé la journée en rouge dans la toute la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Il est notamment déconseillé d’emprunter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11 heures à minuit et plus particulièrement de 16 à 22 heures, où un pic de circulation est annoncé.

Pour les personnes qui ont prévu de se rendre à l’est de Lyon, en direction des Alpes notamment, il est recommandé d’éviter l’A43 entre 17 et 19 heures.