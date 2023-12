Une journée nuageuse jeudi 21 décembre à Lyon

C’est une journée très nuageuse qui attend les Lyonnais jeudi 21 décembre à Lyon, où le mercure grimpera jusqu’à 10°c.

Les Lyonnais ne devraient guère voir le soleil jeudi 21 décembre entre Rhône et Saône. Selon les prévisions de Météo France et de Météo Ville, le ciel devrait rester chargé de nuages tout au long de la journée et quelques petites pluies pourraient même toucher l’agglomération.

En ce jour le plus court de l’année, comptez au maximum 8°c cet après-midi. Avant cela, dans la matinée, le thermomètre affichera au minimum 5°c dans la matinée, sur les coups de 8 heures. Dans la soirée les températures remonteront pour atteindre 10°c, leur maximale du jour, peu avant minuit.