Bruno Bernard et Grégory Doucet, président de la Métropole et maire de Lyon. (@NC)

En 2025, la campagne des municipales va démarrer et monter en puissance. Le premier trimestre sera marqué à droite par la désignation des candidats. À gauche, il subsiste quelques incertitudes. Bruno Bernard rempilera-t-il ? Les Insoumis vont-ils briser le Nouveau Front populaire localement en partant à l’assaut de bastions socialistes ou communistes ? Une probable campagne des législatives cet été après une nouvelle dissolution pourrait aussi donner une dernière idée des rapports de force à moins d’un an des élections municipales et métropolitaines de mars 2026.

Pierre Oliver, comme une évidence ?

Le maire du 2e arrondissement ne s’est toujours pas déclaré officiellement candidat face à Grégory Doucet mais il est déjà en campagne. Fin novembre, il a tenu un premier meeting, en présence de Béatrice de Montille qui lui conteste l’investiture. L’issue de leur duel semble toutefois écrite d’avance. Pierre Oliver bénéficie du soutien de tous les cadres locaux des Républicains et de Laurent Wauquiez, chef de file de la droite à l’Assemblée nationale, dont le soutien fait office d’adoubement. Le maire du 2e arrondissement prévoit de mettre fin au faux suspense au premier trimestre de l’année, un an avant le premier tour des élections municipales. Il a déjà engrangé le soutien des centristes de l’UDI et des anciens partisans de droite de Gérard Collomb.