Le Collectif Droits des Femmes 69 appelle à un rassemblement ce samedi 19 octobre à partir de 14h à Lyon en soutien à toutes les victimes des violences sexistes et sexuelles.

Alors que se tient depuis plusieurs semaines le procès dit des viols de Mazan, durant lequel 51 hommes sont jugés pour avoir violé Gisèle Pélicot, le collectif Droits des Femmes 69 appelle à un rassemblement ce samedi 19 octobre à partir de 14h, devant le Palais de Justice de Lyon en soutien à toutes les victimes des violences sexistes et sexuelles.

"A Mazan comme ailleurs, ensemble contre les violences sexistes et sexuelles, nous serons réunies samedi pour dire non aux violences sexuelles et à la culture du viol, à Mazan, en France, dans le monde" explique le collectif dans un communiqué.

De nombreuses associations comme le planning familial 69, Nous Toutes Rhône ou encore Collectif Me Too Lyon, appellent à ce rassemblement.