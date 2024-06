Une jeune belge, portée disparue depuis 2022, retrouvée près de Lyon

Juliette Goormans, disparue en novembre 2022, a été retrouvée saine et sauve chez un habitant de la région lyonnaise.

Une jeune belge âgée de 17 ans au moment de sa disparition en novembre 2022, a été retrouvée à Villeurbanne après plus d'un an et demi d'enquête, explique le quotidien belge La DH, citant une information du parquet de Namur. La jeune fille qui avait été décrite comme solitaire et hypersensible au moment de sa disparition avait déjà effectué plusieurs fugues avant cette disparition.

En janvier 2020 elle avait disparu plusieurs jours de son domicile avant d'être retrouvée dans le nord de la France.

Grâce à la collaboration des services de police belge avec les autorités françaises et la police nationale de Villeurbanne, Juliette Goormans a été retrouvée chez un habitant de cette commune. Une enquête a été ouverte pour comprendre comment la jeune belge s'est retrouvée à être hébergée dans le Rhône.