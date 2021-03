Une heure de sommeil en moins cette nuit pour les Lyonnais

Ce samedi 27 mars dans la nuit, les Lyonnais perdront une heure sommeil en raison du passage à l'heure d'été. Cette mesure, qui devait initialement être supprimée en 2019, est toujours d'actualité cette année.

Ce samedi 27 mars n'est pas que le jour du reconfinement. A Lyon comme ailleurs, cette date marque le passage à l'heure d'été. Cette nuit, à deux heures du matin, il faudra avancer les montres d'une heure. A deux heures du matin, il sera donc déjà trois heures ! Ce qui signifie, concrètement, une heure de sommeil en moins... C'est notamment pour cette raison que l'heure du couvre-feu, fixée préalablement à 18h, a été repoussée à 19h.

Ces changements d'heure servaient initialement à caler l'heure locale officielle sur l'ensoleillement selon la saison - d'où un changement d'heure à l'automne, et un autre à l'arrivée des beaux jours comme c'est le cas actuellement. Mais ces modifications d'heure, ajoutant ou ôtant une heure de sommeil, sont vivement critiquées par certains médecins pour leurs conséquences sur le rythme biologique des plus jeunes. Ainsi, l'année 2019 devait marquer la fin de ces changements d'heure, mais le COVID-19 est venu bousculer le calendrier. Cette année encore donc, n'oubliez pas d'avancer vos montres et horloges d'une heure ce soir ou demain matin.