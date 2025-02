Les Lyonnais et Lyonnaises étaient très nombreux à venir assister à la danse des Lions, ce dimanche 2 février, à l'occasion des festivités du Nouvel An Chinois.

A deux pas du métro Guillotière, le petit "Chinatown" lyonnais est inhabituellement agité en ce début d'après-midi, dimanche 2 février. Dans les rues Passet et Pasteur, des centaines de Lyonnais et Lyonnaises se massent sous les lanternes chinoises pour assister à la Danse des Lions. Après le mot du maire Grégory Doucet souhaitant "une bonne année du Serpent", on entend résonner les percussions au loin, il faut jouer des coudes et monter sur la pointe des pieds pour tenter d'apercevoir les danseurs et danseuses, revêtus d'un costume de lion rouge et jaune. Les plus mieux placés sont sans doute les habitants de la rue, qui observent la cohue d'un regard amusé depuis leur fenêtre ; à moins que ce ne soit les enfants, montés sur les épaules de leurs parents.

Au croisement des deux rues, ceux qui n'ont encore rien vu s'impatientent. Quelques agents de sécurité tentent tant bien que mal de faire écarter la foule dense. Mais le passage est trop étroit pour laisser les Lions danser, et ceux-ci ne font que passer. "C'était un giga flop", souffle un jeune homme à ses amis. "Je vous montrerai les vidéos de l'an passé, vous verrez mieux", plaisante un autre, qui préfère rebrousser chemin. Ils sont nombreux comme lui, à faire demi-tour sans avoir rien vu. "Il devraient mettre des sens de circulation comme pour la fête des Lumières", suggère une mère de famille, visiblement agacée.

Danse des Lions et laitues suspendues

Les plus patients et rusés parviennent à se frayer un chemin pour suivre les Lions. Plus loin, ces derniers s'adonnent à quelques pas de danse, au son des tambours, avant de rentrer dans les commerces pour chasser les mauvais esprits et leur apporter chance et prospérité. A l'entrée de certains commerces, des salades sont suspendues. Elles aussi servent à attirer le bonheur et la fortune. Dans la foule, les smartphones photographient et filment la scène. Tandis que les plus petits se résolvent à regarder à travers les téléphones des autres.

Ce dernier défilé clôture les festivités du Nouvel An Chinois à Lyon, après la danse des Lions lors du marché de la Croix-Rousse et le défilé de danse chinoise sur la rue de la République samedi matin.