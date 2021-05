Une fête de la nature à Lyon du 19 au 23 mai

C'est la 15ème édition de la fête de la nature, fête nationale déclinée à Lyon par Lyon Nature. Pendant 5 jours des activités et visites autour de l'environnement sont proposées aux lyonnais.

Pendant cinq jours, du 19 au 23 mai, des activités gratuites seront proposés par Lyon Nature. Lyon Nature, c'est le nom des espaces verts de Lyon. Ces activités se tiennent dans le cadre de la fête de la nature, un évènement organisé pour découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles et renouer avec notre environnement. Le thème de cette année est "À travers mille et un regards".

Les différentes visites et manifestations proposées sont à destination des enfants mais aussi des adultes. Les inscriptions aux activités ci-dessous sont obligatoires sur le site de Lyon Nature.

Les visites guidées :

Le jardin Rosa Mir (+ 12 ans) - Mercredi 19 mai à 10h

Le Jardin des plantes et des Chartreux (+ 12 ans) - Mercredi 19 mai à 14h

La Cressonière de Vaise (+ 12 ans) - Samedi 22 et dimanche 23 mai à 10h

Les trésors du Jardin Botanique (+ 6 ans) - Samedi 22 mai à 14h

Les ateliers pratiques :