Une femme condamné à 5 ans de prison pour avoir poignardé un infirmier

Lundi 25 septembre, une quinquagénaire a été condamnée à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, pour avoir poignardé un infirmier le 29 mars 2023 à Vénissieux

Jugé lundi 25 septembre par le tribunal judiciaire de Lyon, une femme d’une cinquantaine d’années a écopé de 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, près de six mois après l’agression au couteau d’un infirmier à Vénissieux.

Un chien à l'origine du différend

Le 29 mars dernier, il est environ 7 heures lorsqu’un professionnel de santé se présente au domicile de sa patiente situé avenue Marcel-Paul, à Vénissieux. Dans l’ascenseur, il est d’abord frappé au niveau de la tête par un homme, avant de recevoir trois coups de couteau lorsque les portes s’ouvrent. L’auteure de cette agression n’est autre que la patiente qu’il vient voir ce matin-là. Celle-ci lui reprocherait un différend remontant à un an.

Lundi, au tribunal, l’infirmier a ainsi précisé ce passif, déclarant, selon des propos rapportés par Le Progrès, "nous nous sommes embrouillés à cause de son chien qu’elle ne tenait pas en laisse". De son côté, la prévenue, qui a dit s’en vouloir, a finalement reconnu avoir prémédité son geste la veille, évoquant ses pensées suicidaires et des problèmes d’alcool. Son partenaire, un voisin dont elle aurait profité de la "déficience intellectuelle", a de son côté écopé de six mois de prison avec sursis.