Dans un communiqué de presse, Eagle Football Group, entité qui gère l'Olympique Lyonnais, a dévoilé ses résultats financiers pour le premier semestre de la saison en cours. Des résultats qui ne sont pas bons pour le club lyonnais.

On le savait depuis plusieurs mois déjà mais ça se confirme : les comptes de l'OL sont bien dans le rouge. L'entité qui chapote le club, Eagle Football Group, a publié ce jeudi ses résultats financiers sur le premier semestre de la saison 2024-2025, du 1er juillet au 31 décembre 2024.

Et par rapport aux mêmes résultats financiers un an auparavant, l'optimisme n'est pas de rigueur pour le club lyonnais. Avant donc la prise en compte du mercato hivernal, mercato durant lequel les différentes ventes ont apportés 23 millions d'euros à l'OL, le club de l'Américain John Textor affichait un déficit de 46,1 millions d'euros sur son activité courante. Si on y rajoute les dettes, le déficit monte à 117 millions d'euros.

Un mercato d'été moins fructueux

L'année dernière, au 31 décembre 2023, le résultat net était de -66,6 millions d'euros. Un résultat plutôt mauvais "impacté par une activité de trading joueurs en retrait sur les six premiers mois de l'exercice et par les évolutions de périmètre liées aux cessions d'actifs intervenues lors de l'exercice précédent (OL féminin, OL Vallée Arena, OL Reign)", explique Eagle dans son communiqué. Le mercato d'été 2024 a en effet été moins fructueux que l'année passée, été qui avait vu Barcola partir au PSG, Lukeba à Leipzig ou encore Faivre à Bournemouth pour un total de près de 95 millions d'euros. Dans le même temps, la masse salariale a augmenté de 14,7 millions d'euros pour le premier semestre de cette saison 2024-2025.

Cependant, certains chiffres restent positifs pour le club rhodanien. A commencer par la billetterie, en hausse de 1,9 millions d'euros, les droits TV (+9,6 millions d'euros) et la dette financière qui a baissé de près de 60 millions d'euros, mais qui reste toute de même à un niveau assez élevé (445 millions d'euros).

Sanctionné en novembre dernier d'une rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2, l'Olympique Lyonnais devrait pouvoir compter sur son actionnaire pour rajouter de l'argent frais dans ses caisses. L'entrée en bourse de la maison mère à New York pourrait rapporter 150 millions d'euros à l'OL. Eagle Football Holdings a déjà injecté pour 83 millions d'euros de liquidités depuis le début de l'année 2025.

Cependant, dans son communiqué, Eagle Football Group rappelle que des ventes devront être réalisées cet été et qu'une qualification en Ligue des champions l'année prochaine demeure un impératif.