Une députée de Lyon chargée de la restauration de Notre-Dame de Paris

Anne Brugnera, ancienne adjointe à la maire de Lyon de Gérard Collomb, a été nommée rapporteuse du projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

La députée du Rhône Anne Brugnera a été nommée ce lundi rapporteuse du projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale. Ce sera a l'ancienne adjointe de Gérard Collomb en charge de la culture de “concrétise les annonces du Président de la République” de reconstruire en cinq ans l'édifice religieux qui a brûlé le 15 avril dernier. Elle aura notamment pour rôle “d'accompagner, de le sécuriser et de garantir l’utilisation des fonds collectés envers les donateurs et les Français”, précise-t-elle.

“Les Français souhaitent voir ce patrimoine majeur de notre pays, chef d’œuvre gothique, monument parisien incontournable, connu au-delà de nos frontières, grâce à l’œuvre de Victor Hugo, rénové et protégé”, a ajouté Anne Brugnera qui promet par ailleurs “d'organiser une gestion des dons en toute transparence”. Alors qu'un débat est en cours sur la façon de restaurer Notre-Dame de Paris (en l'état ou plus moderne), la députée n'a donné aucune piste sur ce qui sera fait. Le projet de loi sera examiné en commission des Affaires culturelles et de l’Éducation le jeudi 2 mai.