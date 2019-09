Une campagne de boycott de Deliveroo lancée à Lyon

Les Lyonnais de I-boycott ont lancé une campagne de boycott de l'entreprise Deliveroo pour soutenir les livreurs dans leurs revendications.

Comme nous l'écrivions mardi, une manifestation de livreurs Deliverro a eu lieu dans l'Hôtel-Dieu. Les coursiers manifestaient “contre la baisse des rémunérations constantes chez Deliveroo, mais aussi pour soutenir la réintégration du coursier parisien Nassim Hamidouche, dont le contrat a été rompu par l'entreprise après sa participation aux grèves parisiennes du mois d'août”.

Dans la foulée, la plateforme lyonnaise I-boycott, qui permet de lancer des campagnes pour inciter les entreprises et les multinationales indélicates à changer leurs pratiques, a décidé de se mobiliser aux côtés des livreurs en appelant au boycott de l'entreprise de livraison de repas. Ils demandent notamment “que Deliveroo accepte de réévaluer leur grille tarifaire pour assurer un tarif minimum des courses, et une rémunération plus juste répondant aux attentes des livreurs et qu’il donne la possibilité de requalifier le statut d’auto-entrepreneurs aux livreurs pour assurer des emplois plus stables”.

“Deliveroo, l'arbre qui cache la forêt, ajoute I-boycott dans un communiqué. Cette entreprise est loin d’être la seule du secteur à profiter du statut d’auto-entrepreneur, et à ne proposer que des courses peu rémunératrices : Uber, Foodora, et d’autres groupes contribuent également à la précarisation du travail des coursiers. Toutefois, en raison du contexte actuel, qui est la durée de plusieurs semaines des contestations des livreurs de Deliveroo, et l’entretien d’Élise Lucet avec Louis Lepioufle, responsable communication de l’entreprise, nous pensons plus pertinent de viser Deliveroo pour envoyer un message très clair à l’ensemble du secteur”.