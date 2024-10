La tempête Kirk est passée sur le département dans la nuit de mercredi à jeudi. Des conditions météo qui ont nécessité à de nombreuses reprises l'intervention de pompiers.

Au lendemain du passage de la tempête Kirk à Lyon et dans le département du Rhône, l'heure est à l'analyse des dégats provoqués par la dépression. Si dans le département du Rhône le vent a soufflé jusqu'à 120 km/h, avec une pointe à 122 km/h enregistrée à Tarare, à la station Lyon/Bron, des rafales à 110 km/h ont été enregistrées.

Des conditions météo qui ont nécessité l'intervention, un peu partout dans le département, des sapeurs pompiers. Ces derniers ont ainsi effectué 110 interventions concernant cette dépression Kirk, indiquent-ils à Lyon Capitale. Des interventions, la plupart du temps pour des chutes d'arbres ou pour tout ce qui pouvait entraver la circulation.

1500 foyers privés d'électricité

Aucun blessé n'est à déplorer dans le département tandis que le gros des interventions des soldats du feu s'est étalé entre 17h mercredi et 23h. Ce jeudi matin, le temps est de nouveau plus calme. Le département du Rhône n'est plus qu'en vigilance crues.

Par ailleurs, environ 1500 foyers sont encore privés d'électricité dans le Rhône selon nos confrères du Progrès. Les équipes d'Enedis sont en cours de réparation dans de nombreux secteurs du département.